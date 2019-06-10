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  • 10.06.2019 08:32
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 08:32

, kendisinden tam 30 yaş küçük sevgilisi Çağla ile yakalandı

'dan boşanıp, bekarlık günlerine hızlı bir dönüş yapan , kendisinden tam 30 yaş küçük olan 20 yaşındaki sevgilisi Çağla ile görüntülendi. Çeşme’de ilk kez objektiflere takılan Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi , sürat teknesiyle denize açıldı.



İki yıl önce Fransa'da evlendiği Şeyma Subaşı ile, geçtiğimiz yılın kasım ayında boşanmasının ardından kendini "alemlere" atan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ile Çeşme'de ilk kez görüntülendi.

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