İki yıl önce Fransa'da evlendiği Şeyma Subaşı ile, geçtiğimiz yılın kasım ayında boşanmasının ardından kendini "alemlere" atan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ile Çeşme'de ilk kez görüntülendi.
Acun Ilıcalı, kendisinden tam 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile yakalandı
Şeyma Subaşı'dan boşanıp, bekarlık günlerine hızlı bir dönüş yapan Acun Ilıcalı, kendisinden tam 30 yaş küçük olan 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülendi. Çeşme’de ilk kez objektiflere takılan Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Çağla Ayça, sürat teknesiyle denize açıldı.
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