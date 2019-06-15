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  • 15.06.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 12:10

'in yüzüne ne oldu? Hayranlarını şaşırtan fotoğraf

Eşi ile kısa bir süre önce ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan 'in, Instagram paylaşımları olay yarattı. Instagram'da uzun süre sonra sessizliğini bozan Fahriye Evcen'in yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı.

Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?

13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan , Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.

İŞTE O FOTOĞRAF

Oyuncunun bu fotoğrafı olay oldu. Evcen'in gözlerinin ve yüzünün şiştiği dikkatli gözlerden kaçmadı. Fahriye Evcen'in takipçileri fotoğrafın altına "Karan anlaşılan uyutmuyor", "Bebek olunca 2 sene uykuyu unutmak lazım" şeklinde yorumlar bıraktı.

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