13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.
İŞTE O FOTOĞRAF
Oyuncunun bu fotoğrafı olay oldu. Evcen'in gözlerinin ve yüzünün şiştiği dikkatli gözlerden kaçmadı. Fahriye Evcen'in takipçileri fotoğrafın altına "Karan anlaşılan uyutmuyor", "Bebek olunca 2 sene uykuyu unutmak lazım" şeklinde yorumlar bıraktı.
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