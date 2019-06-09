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  • 09.06.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 08:51

Son dakika: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti | Haktan Pak kimdir?

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu dün gece hayatını kaybetti. Pak'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi , sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı. Son olarak '' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar.

'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi , sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.

Son olarak '' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı.

İşte Haktan Pak'ın ardından dostlarının mesajları:

* 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum. (Serdal Genç)

* İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom.
Birlikte görev ve yol aldığım için hep gurur ve mutluluk duyacağım güzel kardeşim. Mekanın cennet olsun (Janset)

* Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim (Dolunay Soysert)

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