Mesut Özil ve 2014 Miss Turkey yarışması birincisi olan oyuncu ve manken Amine Gülşe bugün nikah masasına oturdu. Çift İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılan düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. "Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe kimdir?" sorusu şu sıralarda internette çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu.

2014'te bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı. 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN DÜĞÜNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Başkan Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı.







Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Başkan Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.