Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.06.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 19:01

Başkan Erdoğan, kendisini ziyaret gelen Alişan ile bayramlaştı

'nı 'da geçiren Başkan , kendisini ziyarete gelen şarkıcı Alişan ve ailesini kabul ederek bayramlaştı. Erdoğan'ın Alişan'ın oğluyla olan fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Başkan , 'nı 'da geçiriyor. Başkan Erdoğan bir taraftan vatandaşlarla bayramlaşırken diğer taraftan dünya liderleriyle de telefonda görüşerek bayram tebriklerini iletiyor. Bu süreçte çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Başkan Erdoğan kendisini ziyarete gelen şarkıcı Alişan'ı kabul ederek bayramlaştı.



"ÖZEL VE GÜZEL 1 SAAT"
Şarkısı Alişan bu ziyarete ilişikin, "Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz...O kadar özel ve güzel 1 saat geçirdik ki,özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiği öğütler ve bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ederiz" diyerek 2 kare fotoğraf paylaştı.

BEĞENİ TOPALDI
Alişan'ın oğlunu kucağına alan ve seven Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı sosyal medya binlerce beğeni ve yorum aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, kendisini ziyaret gelen Alişan ile bayramlaştı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri