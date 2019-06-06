Başkan Erdoğan, kendisini ziyaret gelen Alişan ile bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiriyor. Başkan Erdoğan bir taraftan vatandaşlarla bayramlaşırken diğer taraftan dünya liderleriyle de telefonda görüşerek bayram tebriklerini iletiyor. Bu süreçte çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Başkan Erdoğan kendisini ziyarete gelen şarkıcı Alişan'ı kabul ederek bayramlaştı.









"ÖZEL VE GÜZEL 1 SAAT"

Şarkısı Alişan bu ziyarete ilişikin, "Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz...O kadar özel ve güzel 1 saat geçirdik ki,özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiği öğütler ve bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ederiz" diyerek 2 kare fotoğraf paylaştı.





BEĞENİ TOPALDI

Alişan'ın oğlunu kucağına alan ve seven Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı sosyal medya binlerce beğeni ve yorum aldı.