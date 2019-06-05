Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 05.06.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 11:23

Komşuları ile çiftini polise şikayet etti

5 ay önce evlenen ve çiftinin boşanacakları iddia edilmişti. Çiftin evliliklerinden yine çok şaşırtan bir iddia daha geldi. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliklerinin ilk aylarındaki tartışmaları yüzünden komşuları tarafından polise şikayet edildiği öne sürüldü.

Evliliklerine ikinci şans veren Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin, Akatlar'daki evinde sürekli tartıştıkları için komşuları tarafından uyarıldıkları öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriKomşuları Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftini polise şikayet etti
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri