Evliliklerine ikinci şans veren Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin, Akatlar'daki evinde sürekli tartıştıkları için komşuları tarafından uyarıldıkları öğrenildi.
Evliliklerine ikinci şans veren Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin, Akatlar'daki evinde sürekli tartıştıkları için komşuları tarafından uyarıldıkları öğrenildi.
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