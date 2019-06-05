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  • 05.06.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 16:17

sosyal medyada isyan etti: 'Kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım!'

'nın annesi Dinemyis Akkaya'nın cenaze törenine Cumhur İttifakı İstanbul Belediye Başkan adayı katılmış ve çelenk göndermişti. Deniz Akkaya annesinin cenaze töreninde Binali Yıldırım'a çelengine tepki göstermelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım!'

Ünlü sanatçı annesinin cenaze töreninde yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı 'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermeleri ve hakaret etmelerine yanıt verdi.

Akkaya, "kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı.

Akkaya "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" şeklinde yazdı.

Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

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