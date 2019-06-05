Ünlü sanatçı Deniz Akkaya annesinin cenaze töreninde yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermeleri ve hakaret etmelerine yanıt verdi.

Akkaya, "kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı.

Akkaya "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" şeklinde yazdı.

Akkaya'nın paylaşımı şöyle: