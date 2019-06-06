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  • 06.06.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 12:40

e'den genç oyuncuya taciz! Skandal sözler...

Yapımcı e hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü... Erol Köse'nin oyunculuk hayali kuran 22 yaşındaki genç oyuncu adayı Sevinç T.'yi taciz ettiği iddia edildi. İşte Erol Köse'nin skandal mesajları...

Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki Rus öğrenci Sevinç T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Erol Köse'den yardım isteyince ünlü yapımcının tacizine maruz kaldı.

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