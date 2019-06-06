Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki Rus öğrenci Sevinç T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Erol Köse'den yardım isteyince ünlü yapımcının tacizine maruz kaldı.
Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki Rus öğrenci Sevinç T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Erol Köse'den yardım isteyince ünlü yapımcının tacizine maruz kaldı.
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