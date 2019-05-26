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  • 26.05.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 14:11

Eski milli futbolcu , "Türkiye'de seni bitireceğim" sözüne karşılık korunma istedi

, çocuklarının annesi 'ın, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle korunma talebinde bulundu! Boşanma davası açtığı gün Yağmur Âşık’ın adeta otele baskın yapar gibi geldiğini öne süren Emre Âşık, “Emre’nin e’si kalmayacak. Türkiye’de seni bitireceğim’ diyerek beni tehdit etti. Kamera görüntüleri vardır” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; boşanma davası açtığı gün Yağmur Âşık'ın adeta otele baskın yapar gibi geldiğini öne süren Emre Âşık, "Emre'nin e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek beni tehdit etti. Kamera görüntüleri vardır" dedi. Mahkeme 3 ay süreyle Yağmur Âşık'ın şiddet mağduru Emre Âşık'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Emre Âşık'ın 3 aylık süre dolmadan ikinci kez korunma talebi başvurusu ise reddedildi.

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