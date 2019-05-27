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  • 27.05.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 17:45

Göztepe-Ankaragücü maçına damga vuran anlar! , maçı kazanan eşi 'ü öpücüklere boğdu!

'in 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı. Maç sonunda sahaya inen , Göztepe forması giyen eşi 'ü öpücüklere boğdu. O anlar kameralara böyle yansıdı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı.

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.

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