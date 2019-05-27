Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı.
Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.
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