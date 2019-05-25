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  • 25.05.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 17:26

'ın eşi 2 ayda 20 kilo verdi!

ve çifti 2 ay önce ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almıştı. Buse Varol, hamilelik kilolarından kısa sürede kurtuldu.

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