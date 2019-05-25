Alişan ve Buse Varol çifti 2 ay önce ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almıştı. Buse Varol, hamilelik kilolarından kısa sürede kurtuldu. İki ay önce oğlu Burak'ı kucağına alan Buse Varol, doğum sonrası kilolarından hızla kurtulduğunu açıkladı. Hamilelik sürecinde 27 kilo aldığını söyleyen oyuncu, iki ay içinde 20 kilo verdiğini belirtti. Oğlunun eşine çok benzediğini söyleyen Varol, 'Bundan aşırı mutluluk duyuyorum. Alişan'la evlendiğim için kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum' dedi. (Sabah)
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