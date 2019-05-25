Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Sabah'ın iddiasına göre avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift bayram sonrasında boşanıyor. Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü.
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