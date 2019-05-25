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  • 25.05.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 10:44

ve boşanıyor! Masalsı ama çılgın aşk bitti

Büyük bir aşk ve ani bir kararla Amsterdam'da evlenen müzisyen ile oyuncu 'nın boşanacağı iddia edildi. Daha önce evlerini ayırdıkları öne sürülen çiftin, bayramdan sonra boşanacağı belirtiliyor.

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Sabah'ın iddiasına göre avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift bayram sonrasında boşanıyor. Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü.

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