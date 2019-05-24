Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, fit vücuduyla takipçilerinden tam puan aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be taş gibi olmuşsun." yorumunu yaptı.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, fit vücuduyla takipçilerinden tam puan aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be taş gibi olmuşsun." yorumunu yaptı.
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