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  • 24.05.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 22:43

'ın fotoğrafı olay oldu! Hayranlarının ağzını açık bıraktı

, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Ahmet Kural'ın paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, fit vücuduyla takipçilerinden tam puan aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be taş gibi olmuşsun." yorumunu yaptı.

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