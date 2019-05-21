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  • 21.05.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 15:34

'un sevgilisinden flaş karar!

'ın sezon başında Premier League ekiplerinden Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı cephesinde gelişmeler yaşanıyor. Alman kaleci sevgilisi Sophia Thomalla ile olan ilişkisine ara vermişti. Thomalla'dan aylar sonra flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş'ın sezon arasında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, kız arkadaşı Sophia Thomalla ile ilişkisine ara vermişti. Daha sonrasında ise ocakta barış sağlanmış, aşkta ikinci etap başlamıştı.

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