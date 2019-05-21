Beşiktaş'ın sezon arasında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, kız arkadaşı Sophia Thomalla ile ilişkisine ara vermişti. Daha sonrasında ise ocakta barış sağlanmış, aşkta ikinci etap başlamıştı.
Beşiktaş'ın sezon arasında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, kız arkadaşı Sophia Thomalla ile ilişkisine ara vermişti. Daha sonrasında ise ocakta barış sağlanmış, aşkta ikinci etap başlamıştı.
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