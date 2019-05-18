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  • 18.05.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 10:04

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan taksici için 1.5 yıl hapis!

Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'a yol verme tartışmasına karışmış ve bir taksici tarafından bıçaklanmıştı. Gökhan Gencebay'ı bıçaklayıp kaçan taksici tutuklandı. Taksi şoförü yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı.

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