Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan taksici için 1.5 yıl hapis!

Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı.
Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.