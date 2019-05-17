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  • 17.05.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 22:58

'nın bu kez de ayakları da gündem oldu!

Evliliğini bitirdikten sonra yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 'nın bu kez de ayakları gündem oldu. Subaşı'nın bir takipçi fotoğrafa, "Ayaklar 45 numara" yorumunu yaptı. Subaşı bu diyalogdan sonra harekete geçti. Aynı fotoğrafını bu kez ayaklarını keserek yayınladı.

Her hareketiyle her paylaşımıyla olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez de ayaklarıyla adından söz ettirdi. Subaşı'nın bir takipçi fotoğrafa, "Ayaklar 45 numara" yorumunu yaptı.

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