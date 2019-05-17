Her hareketiyle her paylaşımıyla olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez de ayaklarıyla adından söz ettirdi. Subaşı'nın bir takipçi fotoğrafa, "Ayaklar 45 numara" yorumunu yaptı.
Her hareketiyle her paylaşımıyla olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez de ayaklarıyla adından söz ettirdi. Subaşı'nın bir takipçi fotoğrafa, "Ayaklar 45 numara" yorumunu yaptı.
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