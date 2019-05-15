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  • 15.05.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:43

Son dakika: Ünlülerin davasında karar! , ve 'e hapis cezası!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, aralarında oyuncular , ve 'in de bulunduğu 13 sanığı " madde kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ünlülerin uyuşturucu davasında karar!

, ve gibi isimlerinde arasında olduğu 13 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında ' madde kullanma' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Daire, bu cezaları erteledi.

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