Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerinde arasında olduğu 13 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Daire, bu cezaları erteledi.
Son dakika: Ünlülerin uyuşturucu davasında karar! Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'e hapis cezası!
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de bulunduğu 13 sanığı "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.
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