Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerinde arasında olduğu 13 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Daire, bu cezaları erteledi.