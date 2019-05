Jennifer Lopez Türkiye konseri bilet fiyatları ne kadar? Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da konser vereceğinin açıklanmasının ardından büyük bir heyecan oluşmuştu. Bugün de Jennifer Loper'in Türkiye konserinin bilet fiyatları ve konser tarihi belli oldu. Merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde. Peki Jennifer Lopez Antalya konseri ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı... ​Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta Porto Riko'lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

JENNİFER LOPEZ TÜRKİYE KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Jennifer Lopez, çıktığı "It's My Party" turnesinin takvimine Türkiye'yi de ekledi. Şarkıcı, geçen yıl da dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya'da sevenleriyle buluşacak. 7 Yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Lopez, 6 Ağustos'ta sahne alacak. Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Konseriyle Antalya'yı sallayacak olan Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli 2 bin lira.

Rekor fiyatlı konser biletinden alanlar, gecede yalnızca içecekleri ücretsiz temin edecek. Bu ücrete otelde konaklamak dahil değil.



Dünyaca ünlü yıldızın konser biletlerinin fiyatının yanı sıra kulis istekleri de ortaya çıktı. Kalacağı odanın sıcaklığının 26 derece olmasını isteyen Lopez, kulisinin ve otel odasının da baştan başa beyazlar içinde olmasını talep ediyor. JLo, beyaz ve kırmızı güllerle beyaz zambakların kulisinden eksik edilmemesini istiyor. Odanın greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlarla donatılmasını istiyor. Lopez; atıştırmalık olarak çekirdek, patates cipsi ve çikolatalı kurabiyeden vazgeçmiyor.

ODA 26 DERECE VE BEYAZLAR İÇİNDE OLACAK

KULİSİNDE YOK YOK…

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta Porto Riko'lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Annesi Guadalupe Rodriquez Lopez, New York'ta bir kreşde öğretmendir. Babası David Lopez "Guardian Insuarance'de" bir bilgisayar operatörüdür. Bir ablası (Leslie) ve bir kız kardeşi (Lynda)vardır.Henüz çocukken müzikal tiyatroda oynadı ve ilk filmi olan 'My Little Girl'de (Küçük Kızım) oynadığında daha 16 yaşındaydı.

19 yaşından itibaren dans okuluna gidebilmek için tezgahtarlık, garsonluk gibi çeşitli işler de çalışmıştır. Dans aşkı için Baruch Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakmıştır.

Televizyon dünyasına girişi ise 1990'da Fox TV'nin "Fly Girl" adlı dans yarışmasını kazanması ve bu sayede komedi dizisi "In Living Color (Yaşayan Renklerde)"de rol almaya hak elde etmesiyle başlar. 1993 yılında ise Janet Jackson'ın "That's the Way Love Goes" adlı şarkısının klibinde dansçı olarak karşımıza çıkar.

Daha sonra "Second Chances (İkinci Şans)" ve "Hotel Malibu (Malibu Oteli)","South Central (Güney Merkez)" ve bir televizyon filmi olan "Nurses On The Line (Hemşireler Hatta):The Crash of Flight 7 (Uçuş 7'nin Enkazı)" ile oyunculuk kariyerine devam eder.