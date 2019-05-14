Tim Conway, hayatını kaybetti. Conway'in menajeri Howard Bragman, yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki komedyenin uzun zamandır hasta olduğunu ve bu sabah Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

CBS televizyonunda 1967-1978 yılları arasında yayınlanan "The Carol Burnett Show" ile tanınan Conway, 4 Emmy Ödülü kazanmıştı.