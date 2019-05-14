Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 14.05.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 21:53

Ünlü komedyen hayatını kaybetti! ?

Amerikalı ünlü komedyen , 85 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Ünlü komedyen hayatını kaybetti

, hayatını kaybetti. Conway'in menajeri Howard Bragman, yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki komedyenin uzun zamandır hasta olduğunu ve bu sabah Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

CBS televizyonunda 1967-1978 yılları arasında yayınlanan "The Carol Burnett Show" ile tanınan Conway, 4 Emmy Ödülü kazanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriÜnlü komedyen Tim Conway hayatını kaybetti! Tim Conway kimdir?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri