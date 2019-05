Hollywood'un efsanevi aktrislerinden Doris Day hayatını kaydetti. Day'in, California'da Carmel Valley'deki evinde bu sabah 97 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hollywood yapımı dram ve komedi filmleriyle müzikallerde rol alan Day'in yıldızı, 1956 yılında Alfred Hitchcock'un "Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much)" filmi ve filmde seslendirdiği "Que Sera, Sera" şarkısıyla parlamıştı.

Day, California'daki evinde hayatını kaybetti. Son nefesini verirken sanatçının yanında aile üyeleri ve yakın dostlarının da olduğu belirtildi.

DORIS DAY KİMDİR?

Doris Day, 3 Nisan 1922 tarihinde Cincinnati, Ohio, ABD'de doğdu. Tam adı Doris Mary Ann Von Kappelhoff'dır. Doris Day, 1939 yılında Les Brown adlı bir gurupta şarkıcı olarak meslek hayatına başladı. Dans etmeyi seven Doris Day, 14 yaşındayken bir erkek arkadaşı ile yerel bir dans yarışmasına katılıp 500 dolar ödül kazandı. Dansçı olarak hayatına devam etmek isteyen Dors Day, Hollywood'a taşınacağı gün 13 Ekim 1937 tarihinde bir trafik kazası geçirdikten sonra dansçı olma hayallerine veda etti.

Bunun üzerine 17 yaşında şarkıcı olmaya karar verdi. Dors Day, 1939 yılında Les Brown adlı br gurupta şarkıcı olarak meslek hayatına başladı. Bu grupta 1941 yılında evlendiği tromboncu Albert Paul Jorden ile tanıştı. Ancak oğlunun doğumundan br sene sonra eşinin şiddete başvurması sebebiyle 1943 yılında boşandı. Daha sonra bu gruptan ayrılarak şarkıcılığa "Doris Day" adı ile müzkhol ve büyük orkestralarla solo olarak 1967 yılına kadar devam etti.