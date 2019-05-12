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  • 12.05.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 14:18

'nın acı günü! Eski manken Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya hayatını kaybetti!

'nın annesi Dinemis Akkaya dün hayatını kaybetti. Dinemiş Akkaya’nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. 12 Mayıs 'nde annesini toprağa veren Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Eski manken Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, dün hayatını kaybetti. Dinemis Akkaya'nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anneler Günü'nde annesi Dinemis Akkaya'yı toprağa veren eski manken, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

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