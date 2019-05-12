Eski manken Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, dün hayatını kaybetti. Dinemis Akkaya'nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anneler Günü'nde annesi Dinemis Akkaya'yı toprağa veren eski manken, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.
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