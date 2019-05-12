ADEM YAVUZ ÖZATA'NIN ÖLÜM NEDENİ...
Türkiye'nin Kurtlar Vadisi adlı diziyle tanıdığı Adem Yavuz Özata hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Adem Yavuz Özata'nın ölüm haberini, ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Adem Yavuz Özata'nın ölüm nedenine ilişkin ilk açıklama geldi.
Ses sanatçısı Onur Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.
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