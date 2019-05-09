Ekmek Teknesi'nde de oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı.
KANSERE YENİK DÜŞTÜ!
Ürgün, bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Ürgün, 9 Mayıs 2019 sabahı hayatını kaybetti. Ürgün, 10 Mayıs'ta İstanbul Kuzguncuk Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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