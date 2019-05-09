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  • 09.05.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 17:32

Son dakika: oyuncusu Semih Ürgün hayatını kaybetti! Semih Ürgün kimdir?

’nin sevilen ismi Talat Semih Ürgün hayatını kaybetti! Ürgün, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde kılınacak Cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Semih Ürgün kimdir ve neden öldü?

'nde de oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ!

Ürgün, bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Ürgün, 9 Mayıs 2019 sabahı hayatını kaybetti. Ürgün, 10 Mayıs'ta İstanbul Kuzguncuk Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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