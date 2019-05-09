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  • 09.05.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 17:44

nna havaalanına böyle geldi görenleri şaşkına çevirdi!

Dünyaca ünlü yıldız nna New York'taki JFK Havaalanı'na burka ile girdi, güvenlik aramasında soyundu.

Ünlü şarkıcı havaalanına böyle geldi!

Pop müziğin 60 yaşındaki kraliçesi nna, geleneksel olarak katıldığı MET Gala'ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York'ta düzenlenen MET Gala 2019'da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı'nda görüntülendi.

BURKA İLE GELDİ

Dünyaca ünlü şarkıcının havaalanına burka ile girmesi dikkat çekti. Giyim tarzıyla adından söz ettiren Madonna, New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla tamamladı.

GÜVENLİK ARAMASINDA SOYUNDU

Madonna, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı. Madonna'nın havaalanına neden burkayla girmeyi tercih ettiği bilinmiyor.

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