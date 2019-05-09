Pop müziğin 60 yaşındaki kraliçesi Madonna, geleneksel olarak katıldığı MET Gala'ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York'ta düzenlenen MET Gala 2019'da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı'nda görüntülendi.
BURKA İLE GELDİ
Dünyaca ünlü şarkıcının havaalanına burka ile girmesi dikkat çekti. Giyim tarzıyla adından söz ettiren Madonna, New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla tamamladı.
GÜVENLİK ARAMASINDA SOYUNDU
Madonna, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı. Madonna'nın havaalanına neden burkayla girmeyi tercih ettiği bilinmiyor.
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