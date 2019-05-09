İngiltere Milli Takımı'nın ve Manchester United'ın efsane futbolcularından David Beckham’ın başı trafik kurallarına uymaması sebebiyle derde girdi. Araç sürerken telefonla konuşan David Beckham, mahkemede suçlu bulundu.
Eski futbolcu David Beckham'a direksiyon başındayken cep telefonunu kullandığı için ceza geldi.
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