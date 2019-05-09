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  • 09.05.2019 22:05
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 22:05

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşan ceza aldı

Milli Takımı'nın ve 'ın efsane futbolcularından ’ın başı trafik kurallarına uymaması sebebiyle derde girdi. Araç sürerken telefonla konuşan David Beckham, mahkemede suçlu bulundu.

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