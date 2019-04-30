Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi. Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Dilber Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü kazandı.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucudur. Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti.

Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

DİLBER AY'IN ALBÜMLERİ

Dilberay (1974)

Türküola (1975)

Meyrik (1981)

Hazal (1986)

Barak Muhabbeti 1 (1987)

Barak Muhabbeti 2 (1988)

Postaci Emmi (1990)

Oturak Havaları (1990)

Yandim Eyvah (1993)

Dağlar Oy (1993)

Bırak Ona Da Dokunma (1994)

Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

Barak Kızı (1996)

Ölesen Gelin (1999)

Sürdüler Beni – Sen Tasmisin Demirmi (2000)

Bırakmadı Sevdan Beni – Yabancı (2001)

Oturdum Mezar Taşına (2002)

Maraşlı Gelin (2004)

Hasrete Koştuk (2005)

Alıp Başımı Gideyim (2005)

Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

Ellerin Olmus (2008)

Ötme Bülbül (2009)

Be Zalim – İtfaiyeci (2010)

Darıldım Sana (2011)

Doktorlar, kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.