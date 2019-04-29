Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, ünlü sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00'de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dr. Günaydın, yaptığı açıklamada, "Hastamız hastanemize 22.05'de geldi. Müdahale ettik ancak yanıt alamadık. Resmi olarak saat 23.00'de hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Dilber Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü kazandı.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.