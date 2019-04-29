Ünlü yönetmen Singleton hayatını kaybetti

Singleton'ın ailesi, iki hafta önce felç geçiren Singleton'ın yaşam ünitesinden ayırıldığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Güney California Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'de "Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı filmi yazan Singleton, filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini de üstlenmişti.
Çok düşük bir bütçeyle çekilen yapım, Singleton'a "Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen" olma unvanını kazandırmıştı.
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