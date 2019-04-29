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  • 30.04.2019 04:16
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 04:27

Ünlü yönetmen Singleton hayatını kaybetti

" (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen olan ABD'li John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Singleton'ın ailesi, iki hafta önce felç geçiren Singleton'ın yaşam ünitesinden ayırıldığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güney Sinema Sanatları Fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'de " (Boyz N the Hood)" adlı filmi yazan Singleton, filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini de üstlenmişti.

Çok düşük bir bütçeyle çekilen yapım, Singleton'a "Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen" olma unvanını kazandırmıştı.

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