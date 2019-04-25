Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Beşiktaş'ta bir taksiciyle yaşadığı tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandı. Oğul Gencebay hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar yaşanan bu üzücü olayın ardından Gökhan Gencebay kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Gencebay'ın göğsünden yara aldığı ve durumunun iyi olduğu, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da İngilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan'dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır.