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  • 22.04.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 18:04

Ünlü oyuncu Efecan Şenolsun'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası!

, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Aralarında Elçin Sangu ve Kerem Bürsin'in de yer aldığı 18 kişi tanık olarak dinlendi. Hazırlanan iddianamede Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Oyuncu Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklardan ikisi şikayetçi İşcan'ı doğrularken, Bursin'in de aralarında bulunduğu 16'sı olaya doğrudan tanık olmadıklarını söylediler.

Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Elit İşçan'ın beyanlarına yer verildi. Elit İşçan'ın ifadesinde şüphelinin kendisini zorla öpmeye çalıştığını söylediği belirtilen iddianamede, şüpheli Efecan Şenolsun'un da suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

İddianamede, dizide yönetmen asistanı olarak çalışan Alper Aka'nın tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yer verildi. Aka'nın iddianameye yansıyan ifadesine göre şüpheli Şenolsun, şikayetçi İşcan'a hakaret etti ve onu belinden tutarak öpmeye çalıştı.
Tanık olarak dinlenen dizinin sanat asistanı Meriç Bucak'ın iddianameye yansıyan ifadesinde şüphelinin elini şikayetçiye dolayarak öpmeye çalıştığını söyledi.

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