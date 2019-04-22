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  • 22.04.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 22:57

? Kaç yaşında ve nereli?

Elit İşcan'ın hayatı şu sıralar internette merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte genç oyuncunun hayatı...

Elit İşcan kimdir?

Elif İşcan internette şu sıralar insanlar tarafından merakla araştırılan isimler arasında yer alıyor. "?" internette en çok arananlar arasında bulunuyor. Peki, ve nereli? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Genç oyuncu Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu.

Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

ELİT İŞCAN'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2006 - Beş Vakit - Yıldız karakteri
2008 - Hayat Var - Hayat karakteri
2008-2010 - Küçük Kadınlar - Bilge Gezici karakteri
2009 - Dersimiz: Atatürk - Küçük Afet İnan karakteri
2009 - Ölü Yaprak Vuruşu - Nurhan Güneyli karakteri
2012 - Taş Mektep - Mina karakteri
2013 - A.Ş.K. - Semra karakteri
2015 - Mustang - Ece karakteri

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