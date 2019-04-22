10 gündür hastanede zatürre tedavisi gören ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, bugün hayatını kaybetti. 25. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen, sayısız ünlüye piyanosuyla eşlik eden 81 yaşındaki sanatçı, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Uğurluer için ilk olarak Cemal Reşit Rey'de bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ŞEVKET UĞURLUER KİMDİR?

Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer, 1938'de dünyaya geldi. Müzik çalışmalarına ilkokul döneminde mandolinle başlayan sanatçı, profesyonel çalışma hayatına 1955'de geçti. Dönemin belli başlı orkestralarında 1961 yılına kadar görev alan Uğurluer, henüz 17 yaşındayken Erol Büyükburç, Metin Ersoy, Kanat Gür ve Salim Ağırbaş'la birlikte kendi adını taşıyan bir orkestra kurdu. "Şevket Uğurluer ve Arkadaşları" adlı orkestra ile devrin önemli şarkılarını seslendirip, folk ve klasik Türk müziği eserlerini caza adapte eden Uğurluer'in "Not Responsible", "Tombalacık Halimem", "You" isimli 45'lik plakları o yılların popüler eserler arasında yer aldı.

Aynı zamanda 1991'deki "Eurovision Şarkı Yarışması"na "İki Dakika" adlı şarkının bestecisi olarak katılan Uğurluer, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan "Anılarla Müzik" adlı programı, 20 yıl boyunca hazırlayıp, sundu. Uğurluer, geçen yıl ayrıca "25. İstanbul Caz Festivali" kapsamında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne değer görülmüştü.