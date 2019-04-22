Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 23.04.2019 05:23
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 05:23

: Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız

Genel Başkanı , 'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er 'nın 'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğramıştı. Ünlü şarkıcı , "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" açıklamasını yaptı.

'Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız'

lideri , Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er 'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından sanatçılarda sessiz kalmadı.



GÜNEY: GİTTİĞİN YERE DİKKAT EDECEKSİN
Terörü lanetlediğini söyleyen şarkıcı şehit ailesinin acısı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"Terörü ve tüm yardım yatakçılarını şiddetle kınıyor ve lanet okuyoruz. İnsanlığa yaratılan her varlığa yapılan şiddeti de kınıyoruz. Bu paylaşımım da ki mesaj terörü lanetlemeye gelince susan ama şiddete gelince klavye delikanlılığı yapan zati muhteremleredir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriYusuf Güney: Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri