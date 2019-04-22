CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından sanatçılarda sessiz kalmadı.
GÜNEY: GİTTİĞİN YERE DİKKAT EDECEKSİN
Terörü lanetlediğini söyleyen şarkıcı Yusuf Güney şehit ailesinin acısı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Terörü ve tüm yardım yatakçılarını şiddetle kınıyor ve lanet okuyoruz. İnsanlığa yaratılan her varlığa yapılan şiddeti de kınıyoruz. Bu paylaşımım da ki mesaj terörü lanetlemeye gelince susan ama şiddete gelince klavye delikanlılığı yapan zati muhteremleredir."
Yusuf Güney: Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğramıştı. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" açıklamasını yaptı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından sanatçılarda sessiz kalmadı.
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