Ünlü oyuncu Pelin Akil doğum yaptı. 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile görkemli bir tören ile evlenen Pelin Akil ikiz bebeklerine kavuştu. 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı. İkiz kız bebekleri dünyaya gelen ünlü çift bebeklerine Alin ve Lina adını verecek. CİNAYETE TANIK OLDU Pelin Akil, geçtiğimiz günler yaptığı paylaşım ile çok konuşulmuştu. Bebeklerinin doğumuna günler kala Bağdat Caddesi'nde bir cinayete tanık olan Pelin Akil, yaşadığı korku dolu anları Instaragm hesabından şu paylaşım ile duyurmuştu: 'Biraz önce Bağdat Caddesi'nde silahla bir adam bir adamı vurdu, çok yakınımızda. Ve adam hayatını oracıkta kaybetti, etraf curcuna… Bir can almak, Allah'ın verdiği cana bir başkasının son vermesi bu kadar basit mi? Çok korkunç ve üzücü. Allah herkesin içine güzellik versin.'
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