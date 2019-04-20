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  • 20.04.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 13:32

doğum yaptı! İşte bebeklerine verecekleri isim

Ünlü oyuncu doğum yaptı. 2016 yılında meslektaşı ile görkemli bir tören ile evlenen Pelin Akil ikiz bebeklerine kavuştu.

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