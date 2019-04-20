Hastaneden çıkmadan önce soruları yanıtlayan sanatçı, tedavisini üstlenen doktorlara teşekkür etti.

Anjiyo olduğu sırada tansiyonunun düştüğünü söyleyen Gencebay, "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Sevenlerine de mesaj göndermeyi ihmal etmeyen sanatçı, "Tüm gönül dostlarıma selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Duaları bana şifa verdi. Çok şükür iyiyim. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.