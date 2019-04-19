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  • 19.04.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 15:40

'nın yatak pozuna sevgilisi kayıtsız kalmadı

'dan boşandıktan sonra DJ ile aşk yaşamaya başlayan , Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile olay yarattı. Nedeni ise sevgilisi Guido Senia'nın yorumu.

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