Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile olay yarattı. Nedeni ise sevgilisi Guido Senia'nın yorumu. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Miami'deki eviyle ilgili paylaşımda bulundu. ALEV EMOJİSİ KOYDU Sosyetik isim yayınladığı fotoğraflardan birinde, Miami'deki eşyalarını İstanbul'a taşıdığını açıkladı. Subaşı, evdeki eşyalarını topladıktan sonra New York'taki bir otelde konaklamaya başladı. Subaşı, kaldığı lüks suit odadan fotoğrafını paylaştı. Yatakta çektiği selfie'sini yayınlayan Subaşı'na sevgilisinden yorum geldi. Guido Senia ve kardeşi Şeyma Subaşı'nın fotoğrafının altına alev emojisi koydu. ILICALI İZİN VERMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Şeyma Subaşı'nın Palm Island'da bulunan Acun Ilıcalı'nın evine gitmek istediği ama Ilıcalı'nın Subaşı'nı eve sokmadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Şeyma Subaşı hamile kız arkadaş Martha'da kalmaya başlamış.. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Miami'de kızı Melisa'yla bir teknede çekilen bu fotoğrafı yayınlamıştı.
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