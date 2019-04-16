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  • 16.04.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 16:07

'nin sevgilisi hamile mi? Şok iddia

'dan boşandıktan sonra iş insanı ile aşk yaşamaya başlayan hakkında magazin gündemine oturacak bir iddia ortaya atıldı. Ece Yosmaoğlu'nun hamile olduğu iddia edildi.

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