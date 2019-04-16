Çapkınlıkları ile ünlü iş insanı Serdar Bilgili, bir süredir Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Çiftin birlikteliği hakkında bomba bir iddia Bülent Cankurt'tan geldi.
Çapkınlıkları ile ünlü iş insanı Serdar Bilgili, bir süredir Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Çiftin birlikteliği hakkında bomba bir iddia Bülent Cankurt'tan geldi.
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