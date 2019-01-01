Çapkınlıkları ile ünlü işadamı Serdar Bilgili'nin, bir süredir müzisyen Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Ben de geçtiğimiz hafta tatil için gittiğim Yunanistan'daki bir restoranda iki ünlü ismi görmüştüm. Kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen ikilinin, gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığından emin olmadan yazmak istememiştim. Fakat ikilinin geçtiğimiz günlerde bir düğüne birlikte katıldıklarını öğrenince biraz araştırma yapıp aşkın ilk karesini sizler için buldum.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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