ile ünlü işadamıbir süredir müzisyeneski eşiile birlikte olduğu konuşuluyordu. Ben de geçtiğimiz hafta tatil için gittiğim Yunanistan'daki bir restoranda iki ünlü ismi görmüştüm. Kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen ikilinin, gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığından emin olmadan yazmak istememiştim. Fakat ikilinin geçtiğimiz günlerde bir düğüne birlikte katıldıklarını öğrenince biraz araştırma yapıp