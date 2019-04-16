DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?
Her şey sosyal medyada yayılan fotoğraf kareleri ile ortaya çıktı... İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra eski basketbolcu Cenk Küpeli ile ilişkisi başlayan Demet Şener'in hamile olduğu iddia edildi.
DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?
Her şey sosyal medyada yayılan fotoğraf kareleri ile ortaya çıktı... İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra eski basketbolcu Cenk Küpeli ile ilişkisi başlayan Demet Şener'in hamile olduğu iddia edildi.
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