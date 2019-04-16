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  • 16.04.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 13:44

ve sevgilisi doğum kliniğinde! Hamile mi?

'dan olaylı bir şekilde boşanan ve yine eski bir basketbolcu olan ile aşk yaşamaya başlayan hamile mi? Demet Şener ve Cenk Küpeli, bir hastanenin doğum kontrol kliniğinde görüntülenince sosyal medya çalkalandı. İşte Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin o görüntüleri.

DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?

Her şey sosyal medyada yayılan fotoğraf kareleri ile ortaya çıktı... İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra eski basketbolcu Cenk Küpeli ile ilişkisi başlayan Demet Şener'in hamile olduğu iddia edildi.

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