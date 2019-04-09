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  • 09.04.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 11:15

Ralli pilotu başörtüsünü çıkardığını açıkladı: Bu kadar yapabildim

Ünlü rallici , sosyal medya hesabından başörtüsünü çıkardığını açıkladı. Burcu Çetinkaya, 6 yıl sonra açıldığını, ata binerken çekildiği bir video ile duyurdu. İşte CHP'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Bucak ile evli olan Burcu Çetinkaya'nın o paylaşımı...

31 Mart Yerel Seçimlerde CHP'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Fatih Bucak ile evli Burcu Çetinkaya, 6 yıl sonra başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

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