31 Mart Yerel Seçimlerde CHP'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Fatih Bucak ile evli Burcu Çetinkaya, 6 yıl sonra başörtüsünü çıkardığını açıkladı.
31 Mart Yerel Seçimlerde CHP'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Fatih Bucak ile evli Burcu Çetinkaya, 6 yıl sonra başörtüsünü çıkardığını açıkladı.
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