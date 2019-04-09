Aykut Işıklar son dakika öldü mü? 70 yaşındaki Işıklar'ın kalp krizi sonrası kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberin ardından Özgür Aras Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Aykut Abi... Sende mi gittin! Hayatım da tanıdığın ilk magazinci. Bana katkıların, bugüne kadar desteklerin... Hakkını asla ödeyemem.... Mekanın cennet olsun..."

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

1949 yılında İstanbul'da doğan Aykut Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet'te çalıştı.

2 yıl Günaydın gazetesinde, 2 yıl da Tercüman gazetesinde magazin bölümü müdürlüğü yaptı.

10 yıl Sabah gazetesinin çeşitli bölümlerinde yöneticilik yaptı. Akşam gazetesinde 5 sene boyunca köşe yazarlığı yaptı.

Uzun bir dönem radyoculuk da yapan Aykut Işıklar, 90'lı yıllarda HBB, ATV, Star TV, Flash TV, Bugün TV ve TV EM'de magazin programları hazırlayıp sundu.

Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir?

Kalp krizi bazen filmlerde gördüğümüz gibi ani ve yoğun belirtiler gösterir. Ancak bazen belirtiler yavaş bir şekilde başlar, hafif bir ağrı ve rahatsızlık hissedilir. Kalp krizinin en sık görülen belirtileri şunlardır:

Göğüs ağrısı

Kalp krizine bağlı göğüs ağrısı genellikle göğsün orta kısmında, baskı, sıkışma tarzında şiddetli bir ağrı şeklinde tarif edilir. Genellikle birkaç dakikadan uzun sürer veya gidip gelen bir ağrı şeklinde hissedilebilir. Bu ağrı kollara, sırta, boyna, çeneye ve mide üzerine doğru yayılım gösterebilir.

Nefes darlığı

Göğüs ağrısına eşlik eden, bazen de tek başına görülen nefes darlığı bir kalp krizi belirtisi olabilir.

Diğer belirtiler

Terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler de görülebilir.