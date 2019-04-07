İddiaya göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan ünlü rapçiyi durdurdu. Acar'ın üzerinde yapılan aramada 0,73 gram kokain maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine Anıl Murat Acar polis merkezine götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü rapçi serbest bırakıldı.



Adını Çukur dizisinde çalan 'Heyecanı Yok' isimli şarkıyla Türkiye'ye duyuran Acar; bu şarkıyla 45. Pantene Altın Kelebek şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazanırken, şarkı da yaklaşık 170 milyon kez tıklanarak büyük bir başarı elde etmişti.







GAZAPİZM KİMDİR?

Gazapizm Altın Kelebek Ödülleri'nde aldığı En İyi Şarkı ödülü ile bir anda gündemin üst sıralarına tırmandı. Gerçek adı Anıl Acar olan rapçi Gazapizm, 1988 Elazığ doğumlu. 1997'de ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşen Gazapizm, müzikal faaliyetlerine burada devam etti.

2003 yılında müziğe başlayan şarkıcı ilk albümünü 2006'da yayınladı. Az Kaldı isimli albüm ile tanınmaya başladı.

KİMLERLE ÇALIŞTI?

Şimdiye kadar; Gardiyan, Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo, Talking Gunz gibi isimlerle çalıştı.

ÇUKUR DİZİSİ İLE TANINDI

Gazapizm'in asıl meşhur olması ise Çukur dizisi sayesinde oldu. "Heyecanı Yok" isimli şarkısının Çukur'da yer alması ile şöhreti arttı. Daha sonra Cem Adrian ile yaptığı düette "Kalbim Çukurda" isimli şarkıyı seslendirdi.