Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin, ameliyat için hazırlık yapılırken hayatını kaybettiği belirtildi. Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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