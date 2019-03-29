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  • 29.03.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 11:51

: 'nin babası Mustafa Kekilli hayatını kaybetti! Murat Kekilli kimdir?

'nin babası Mustafa Kekilli yaşamını yitirdi. Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapıldığı sırada yaşamını yitirdi. Murat Kekilli kimdir?

Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin, ameliyat için hazırlık yapılırken hayatını kaybettiği belirtildi. Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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