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  • 29.03.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 14:12

'nın uçakta başına gelenleri anlattı: Bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor...

'nın, geçtiğimiz akşam Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta kavga çıkarttığı iddia edildi. İddiaya göre Petekkaya, Dalaman uçağına alkollü bindi ve kavga çıkarttı. Bir yolcunun olay anını kameraya almasıyla görüntüler hızla yayıldı. Oyuncu 'ya destek veren yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'nın uçakta bir kadın tarafından tacize uğradığını açıkladı.

Erkan Petekkaya'nın Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardığı ve alkollü olduğu için görevliler tarafından uçaktan indirildiği iddia edildi. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı. Petekkaya'nın yaşadığı olaya yapımcı Mustafa Uslu'dan destek geldi. Uslu, bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanarak, Erkan Petekkaya'nın uçakta yaşadıklarını anlattı.

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