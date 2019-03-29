Erkan Petekkaya'nın Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardığı ve alkollü olduğu için görevliler tarafından uçaktan indirildiği iddia edildi. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı. Petekkaya'nın yaşadığı olaya yapımcı Mustafa Uslu'dan destek geldi. Uslu, bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanarak, Erkan Petekkaya'nın uçakta yaşadıklarını anlattı.