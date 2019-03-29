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  • 29.03.2019 04:18
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 04:25

'e bardak fırlatıp hakaret eden ile aşk yaşayan 'a ceza çıktı

İki yıl önce sette rol arkadaşı 'e bardak fırlatıp hakaret eden 'a ceza çıktı. Yaman, 87 gün adli para cezasına çarptırıldı; 7.830 lira ödeyecek.

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