İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlatıp hakaret eden Can Yaman'a ceza çıktı. Yaman, 87 gün adli para cezasına çarptırıldı; 7.830 lira ödeyecek. Selen Soyder ile Can Yaman, iki yıl önce rol aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Yaman'ın rol arkadaşına çay bardağı fırlattığı iddia edilmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Tanıklar dinlendi, setteki kamera görüntüleri incelendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada; mahkeme, Yaman'ın suçlu olduğuna hükmetti. GÜNLÜK 90 LİRA Can Yaman, hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ünlü oyuncunun günlük kazancını ortalama 90 TL olarak belirledi. Karara göre; Yaman, cezası karşılığında toplam 7 bin 830 lira ödeyecek.
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