Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 28.03.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 16:36

ile aşkına 'den bomba yorum!

'in eski basketbolcu ile aşk yaşadığını itiraf etmesi üzerine ortaya ilginç bir iddia atıldı. İddiaya göre; Demet Şener'in yeni aşkı Cenk Küpeli, 'nin eski sevgilisiydi. Skandal hareketlerle gündeme gelen Hatice'den iddiaya yanıt geldi. İşte Hatice'nin Demet Şener ile Cenk Küpeli aşkına yaptığı yorum...

Demet Şener, geçtiğimiz gün eski basketbolcu Cenk Küpeli'ye çok aşık olduğunu itiraf etmişti. Bunun üzerine Demet Şener'in yeni aşkı Cenk Küpeli'nin, Hatice'nin eski sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Hatice'den iddialara yanıt geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriDemet Şener ile Cenk küpeli aşkına Hatice'den bomba yorum!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri