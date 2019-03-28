Demet Şener, geçtiğimiz gün eski basketbolcu Cenk Küpeli'ye çok aşık olduğunu itiraf etmişti. Bunun üzerine Demet Şener'in yeni aşkı Cenk Küpeli'nin, Hatice'nin eski sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Hatice'den iddialara yanıt geldi.