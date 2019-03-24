Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik ve Gaziantepli Mete Akınal dünya evine girdi. Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen düğüne iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katılırken, yurdun dört bir yanından davetliler de yer aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar internette Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Tayga Gedik kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ÖMÜR GEDİK'İN KIZI TAYGA GEDİK KİMDİR?

Tayga Gedik, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Soner Gedik ve Ömür Gedik'in kızıdır. 2019 yılında Gaziantepli Mete Akınal ile evlenmiştir.

DÜĞÜN GAZİANTEP'TE YAPILDI

Ömür-Soner Gedik çiftinin kızları Tayga Gedik ile Gaziantepli Mete Akınal, hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirdi. Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen düğüne iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katılırken, yurdun dört bir yanından davetliler de yer aldı. Gelin Tayga Gedik'in anne-babası Ömür-Soner Gedik çifti ile damat Mete Akınal'ın anne-babası Tülay-Cihat Akınal çifti misafirlerini kapıda karşıladı. Genç çiftin nikahını Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cevdet Akınal, Kemal Akınal, Bülent Özmen, Nuri Soysal ve Abdullah Timur Ülküer yaptı.

"EN MUTLU GÜNÜMÜZ"

Düğün töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ömür Gedik, 'Çok mutluyuz. Bugün kızımızın da bizim de en mutlu günümüz. Gaziantep artık bizim ikinci adresimiz oldu. Buraya artık sık sık geleceğiz. Bizim için güzel bir gün ve ayrıca çok güzel de bir ailenin parçası olduk. Bunun için de çok çok mutluyuz. Kızımın babası ve erkek tarafı hep birlikte çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya geldik' dedi.