Medya patronundan ünlü şarkıcı Berrin Sulari'ye darp

Olay 6 Şubat günü meydana geldi. Ünlü şarkıcı Berrin Sulari, Medya Grup Canlar TV'de haftada bir gün sunuculuk yapıyordu. Aynı katta faaliyet gösteren TELE1 isimli televizyon kanalında olay günü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç vardı. Sulari, belediye başkanını kanalına davet ederek kahve içmek istediğimi söyledi. TELE1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sulari'nin teklifi sonrası genç kadını kolundan tutup odasından fırlattı. 'Sen kimsin ki benim misafirimle konuşuyorsun?' diyerek hakaret içerikli sözler sarf etti. Yanardağ'ın talimatı sonrası yardımcısı Hasan Ali Sarıkaya genç kadını tartaklayarak asansöre fırlattı.

'O BİZİM PEYGAMBERİMİZ'

Aldığı darbeler sonrası sunuculuk yaptığı kanala geri dönen Sulari, kendi Genel Yayın Yönetmeni olan Tamer Gül'e yaşadığı darp olayını anlattı. Sunucusunun anlattıkları karşısında şoke olan Gül, Yanardağ ile görüşmek için TELE1'e indi. Hasan Ali Sarıkaya ile karşılaşan Gül, yaşananları öğrenmek istediği sırada 'Merdan beyle görüşemezsin. O bizim peygamberimiz' dedi. Duydukları karşısında şoke olan Gül de, Sarıkaya tarafından tartaklandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polisi arayarak yardım isteyen Gül ve şarkıcı Berrin Sulari, TELE1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile yardımcısı Hasan Ali Sarıkaya'dan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.



SABAH