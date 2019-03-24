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  • 24.03.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 15:15

kızı Liya için yapılan dudak uçuklatan teklifi düşünmeden reddetti!

ve eşi Pınar Tevetoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında kızları Liya'yı kucaklarına aldı. Tarkan'a gözlerden uzak büyüttüğü kızı Liya için 5 milyonluk teklif geldi. Firmanın bu yüksek teklifini duyan Tarkan, düşünmedi ve anında reddetti. Tarkan'ın bu tavrı, hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızları Liya'yı temmuz ayında kucaklarına aldı. Gözlerden uzak bir şekilde büyütülen Liya'nın, şimdiye kadar magazin sayfalarına düşmüş tek bir fotoğrafı bile yok.

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