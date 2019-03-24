Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızları Liya'yı temmuz ayında kucaklarına aldı. Gözlerden uzak bir şekilde büyütülen Liya'nın, şimdiye kadar magazin sayfalarına düşmüş tek bir fotoğrafı bile yok.
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızları Liya'yı temmuz ayında kucaklarına aldı. Gözlerden uzak bir şekilde büyütülen Liya'nın, şimdiye kadar magazin sayfalarına düşmüş tek bir fotoğrafı bile yok.
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