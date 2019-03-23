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  • 23.03.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 10:36

'ın eşi 'dan tesettürlü paylaşım!

Şarkıcı ile oyuncu , geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştirmişti. Burcu Kıratlı tesettürlü fotoğrafıyla dikkat çekti.

Tesettürlü paylaşım beğeni topladı!

Hollanda'nın Amsterdam kentinde ile dünya evine giren tesettürlü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başını kapatan Burcu Kıratlı fotoğrafına, "Hayırlı Cuma'lar Biz yuvamızda dualarımızı okuduk. Güzel Rabbim nazarlardan belalardan korusun hepimizi. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize." notunu ekledi.

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