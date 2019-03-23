Hollanda'nın Amsterdam kentinde Sinan Akçıl ile dünya evine giren Burcu Kıratlı tesettürlü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başını kapatan Burcu Kıratlı fotoğrafına, "Hayırlı Cuma'lar Biz yuvamızda dualarımızı okuduk. Güzel Rabbim nazarlardan belalardan korusun hepimizi. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize." notunu ekledi.